Verslaafde verpleegkundige krijgt beroepsverbod

De man ging in 2016 aan de slag bij een eerste ziekenhuis. Een jaar later stuurde het ziekenhuis hem weg vanwege het stelen van pijnstillers voor eigen gebruik. De man erkende wat hij had gedaan en ging naar een verslavingskliniek, en daarom nam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toen verder geen maatregelen tegen hem. Hij kreeg een baan bij een ander ziekenhuis, maar vertelde daar niets over zijn verslaving, ook al had de inspectie hem aangeraden dat wel te doen. Ook bij dat ziekenhuis ging de man in de fout en in 2019 werd hij ook daar weggestuurd.

Door het gebruik van de pijnstillers ontstond de kans dat de verpleegkundige fouten zou maken. Het maakt daarvoor geen verschil of individuele patiënten daadwerkelijk gevaar hebben gelopen of schade hebben geleden, oordeelt het tuchtcollege.

De verpleegkundige heeft zichzelf al uit het zogeheten BIG-register laten halen, het overzicht van erkende zorgmedewerkers. Daardoor kan hij momenteel niet in de zorg werken, maar de beslissing van het tuchtcollege betekent dat hij sowieso nooit meer kan terugkomen.