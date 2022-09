Buitenland

Zelenski: ’Niet eens een imitatie van een referendum, spoedig goed nieuws van front’

Nadat in vier bezette regio’s in Oekraïne alle stemmen zijn geteld in de referenda over aansluiting bij Rusland, claimen Russische officials dat de inwoners met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie. „De referenda zijn voorbij. De resultaten zijn duidelijk. Welkom thuis, in Ruslan...