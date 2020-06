Mannen opgepakt voor ticketfraude Marktplaats

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Zeker 58 mensen zijn tussen mei vorig jaar en februari van dit jaar voor in totaal ruim 21.000 euro het schip in gegaan door ticketfraude. Ze kochten via Marktplaats een kaartje voor een festival of concert, maakten geld over en hoorden vervolgens niets meer. Vier verdachten zijn aangehouden, meldde de politie donderdag.