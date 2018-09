Den Haag: bredere aanpak Iraakse asielzoekers

Mogelijk dat ook Duitsland zich bij het initiatief aansluit, aldus staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Volgens hem weigeren alleen al in Nederland enkele duizenden Irakezen vrijwillig terug te gaan.

Het is de bedoeling dat de landen gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken, in plaats van ieder voor zich. Irak zelf werkt niet mee aan een gedwongen terugkeer van onderdanen, omdat de regering in Bagdad dat in strijd vindt met de mensenrechten. Nog steeds staan de Irakezen in de top drie van nationaliteiten die in Nederland asiel aanvragen, benadrukte een voorlichter van het ministerie.