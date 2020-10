Amerikaanse vice-presidenten in debat: dit moet je weten

In tegenstelling tot het vorige debat is het nu de Democratische kandidaat Kamala Harris die een reputatie heeft te verdedigen en van wie het verbaal geweld verwacht wordt. Ⓒ foto AFP

Met een president die behandeld wordt voor corona, is het debat tussen de twee vicepresidentskandidaten ineens een stuk belangrijker. De vicepresident zit ’op een hartslag afstand van het presidentschap.’ De vervanger als er wat met de zittende president gebeurt. Trumps besmetting zet dat, maar ook corona zelf weer in het spotlicht. Dat is zichtbaar op het podium. Er is meer afstand tussen Mike Pence en Kamala Harris en er staat een grote plexiglaswand tussen ’Trumps conservatieve anker’ en ’Bidens genadeloze aanklager’.