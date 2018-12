Kartrekkers en ’freeriders’

Vorige week beschreven we dat winterverlichting steeds vaker wordt ingezet door steden, om onderling met elkaar te concurreren. Amsterdam is daarbij een grote uitzondering. Daar organiseren de ondernemers hun eigen versiering per straat. „Wij vinden dat de verlichting van de openbare orde de verantwoordelijkheid is van de ondernemers. Wij ondersteunen natuurlijk wel de verschillende mogelijkheden die ondernemers hebben, maar wij trekken niet de kar”, zegt Jan-Jaap Eikelboom, woordvoerder van Amsterdam Centrum.

In de binnenstad van de hoofdstad trekken vooral de kleinere ondernemingen de kar. „Wij zien vooral dat de echte grote ketens, ik kan natuurlijk geen namen noemen, de zogenaamde freeriders zijn. Die willen wel profiteren van wat er allemaal wordt georganiseerd, maar ze willen niet bijdragen. Wel de lusten, niet de lasten. Best wel asociaal eigenlijk”, vervolgt Eikelboom.de woordvoerder van Stadsdeel Centrum.

Om deze reden hebben de ondernemers in Haarlem de gemeente een aantal jaar geleden verzocht om de grote ondernemingen op een of andere manier te betrekken bij het versieren van de winkelstraat. In de binnenstad van Haarlem betaalt nu iedere ondernemer die gevelreclame maakt, verplicht reclamebelasting. „Dat geld wordt beheerd door de stichting Ondernemersfonds, die vervolgens weer opdracht geeft aan Stichting Haarlem Lichtstad om feestverlichting op te hangen”, zegt Mirjam van Haaster van de gemeente Haarlem. Als winkelier is het mogelijk om nog wel wat invloed uit te oefenen, maar daar heeft Maarten ten Böhmer van Ottomania in de Haarlemse Warmoesstraat weinig behoefte aan. „We vinden het mooi zoals ze het voor ons versieren. Ik zie geen reden om me daarmee te bemoeien”, aldus de winkelier.

In Amsterdam zorgen de ondernemingen in de winkelstraat voor de versiering, maar het is vooral de horeca die zich hier actief inzet, constateert Jeroen Jonkers, adviseur bij De Winkelstraatdokter. , ziet dat vooral horeca zich vaak actief inzet. „In de Jan Evertsenstraat zie je bijvoorbeeld dat er zestig ondernemers zijn aangesloten bij de winkeliersvereniging, waarvan het merendeel winkeleigenaren zijn. Toch zie je dat in het bestuur voornamelijk horecaondernemers zitten. Die lijken zich erg bewust van de sfeer rondom hun onderneming.” zegt Jonkers. De nieuwe verlichting in de Jan Evertsenstraat is een typisch gevalletje van ’you love it or you hate it’. „Je kunt nooit iedereen tevreden makenOok al hebben we geprobeerd om alle ondernemers erbij te betrekken”, besluit Jonker.

De stad regelt hun versiering centraal

’We hebben er geen omkijken naar’

WIE: Maarten ten Böhmer en Tara Strategier (foto rechtsboven)WINKEL: OttomaniaWAAR: Warmoesstraat, Haarlem

„Toen wij hier net kwamen, gebeurde hier aan de buitenverlichting he-le-maal niets. Het is alweer een tijdje geleden dat Haarlem besloot om de versiering centraal te gaan regelen. Op verzoek van ondernemers overigens, omdat er altijd een groep is die weigert bij te dragen aan de reclame of versiering. Daar hebben we nu geen last meer van. Nu betalen we gewoon allemaal reclamebelasting en zijn de straten in de binnenstad in de winter mooi versierd in de winter. We hebben hier geen omkijken naar en we zijn er allemaal heel tevreden over. Het is smaakvol en het geeft de hele stad als geheel een gezellige sfeer. Of we er ook meer winkelend publiek mee trekken, weet ik niet. Deze straat heeft überhaupt al heel veel winkelend publiek, dus daarover hoeven we ons weinig zorgen te maken. Ik weet wel dat er andere winkelstraten in het centrum zijn, die wel een winkeliersvereniging hebben opgericht, omdat zij net nog wat meer wilden doen.”

Zij regelen het per straat

’Gekleurde jerrycans’

WIE: Adri van der Tang (foto rechtsonder)WINKEL: KnotsknetterWAAR: Jan Evertsenstraat, Amsterdam

„Wij hebben dit jaar voor het eerst nieuwe sfeerverlichting in de straat hangen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet nauw bij betrokken ben geweest. De Winkeliersvereniging van de Jan Eef, waarbij ik natuurlijk ben aangesloten, heeft besloten dat we dit jaar gekleurde jerrycans, een soort lampionnen, hebben hangen. Ik vind de verlichting hartstikke leuk, origineel en vrolijk. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Ik zit hier voor het tweede jaar en ben niet nog niet zo gehecht geraakt aan de vorige verlichting. Maar de oudere winkeliers vinden deze nieuwe versiering niet allemaal even mooi. Wat wel heel erg leuk is aan nieuwe sfeerverlichting, en helemaal aan deze opvallende lampionnen, is dat er in ieder geval over wordt gepraat. De winkeliers, maar Ook door het winkelend publiek onderling. Dat is een mooi bijeffect. Ook al zijn niet alle winkeliers even nauw betrokken bij het versieringsproces, ik vind het leuk dat wij dit als straat regelen. Van mij hoeft het niet centraal. Ik kan me voorstellen dat dat in de binnenstad wel wenselijk is. Maar door origineel te zijn, kunnen wij ons op deze manier als straat mooi onderscheiden.”