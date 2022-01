Schok om aanval op orthodoxe joden bij Londense winkel: ’Misselijkmakend’

Buitenland

Amerikaans tienermeisje opgepakt na dodelijke Snapchat-gijzeling

Een tienermeisje in de Amerikaanse staat New Mexico is door de politie opgepakt vanwege een via Snapchat opgezette gijzeling. De 24-jarige broer van het slachtoffer voor wie losgeld werd geëist, kwam daarbij om het leven. Een doorbraak in de zaak liet lang op zich wachten.