Weinig beweging in detailhandel

Non-foodwinkels boekten 3 procent minder omzet dan een jaar geleden. Ten opzichte van september presteerden vooral winkels in consumentenelektronica, kledingwinkels en doe-het-zelfwinkels iets slechter.

De omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen kwam in oktober daarentegen 2,8 procent hoger uit dan vorig jaar. Ook postorderbedrijven en internetwinkels deden het goed. Zij kenden een omzetstijging van bijna 19 procent, de grootste toename in ruim twee jaar tijd.