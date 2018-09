'Amsterdamse beurs begint vlak'

,,De Amsterdamse beurs is deze maand tot nu toe op alle dagen hoger gesloten, maar lijkt nu even een pas op de plaats te maken. De markten zijn blij met het nieuwe steunpakket van de Fed, maar blijven bezorgd over de fiscal cliff. Ondanks de bereidheid om een oplossing voor de begrotingsproblemen te vinden vreest men dat ze er in de VS niet uit zullen komen'', aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) maakte woensdag bekend meer geld in de economie te pompen. Met het nieuwe steunprogramma is een bedrag van 45 miljard dollar per maand gemoeid. De Fed voldeed daarmee aan de verwachtingen van de markt. Fed-voorzitter Ben Bernanke waarschuwde echter dat het van kritiek belang is dat een deal over de begroting wordt bereikt, anders dreigt een economische crisis in de VS.

Toezichthouder bankensector

De ministers van Financiën van de 27 EU-landen zijn het in de nacht van woensdag op donderdag eens geworden over een toezichthouder op de bankensector. In het centrum van het bankentoezicht komt de Europese Centrale Bank (ECB) te staan. In totaal vallen circa 200 grote banken, met meer dan 30 miljard euro op de balans, onder het nieuwe toezicht.

Wessanen maakte bekend de verkoop van de Amerikaanse drankentak ABC voor onbepaalde tijd te hebben uitgesteld. Volgens het voedingsbedrijf weerspiegelen de biedingen die tot nu toe zijn binnengekomen niet de 'fundamentele waarde' van ABC.

Stimuleringsmaatregelen Japan

De effectenbeurzen in het Verre Oosten lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter met een koerswinst van 1,7 procent. Toenemende speculatie dat de Japanse centrale bank na de nationale verkiezingen agressievere stimuleringsmaatregelen zal nemen stuurde de Nikkei naar het hoogste niveau in 8 maanden.

In New York wisten de beurzen woensdag niet te profiteren van de nieuwe steunmaatregelen van de Fed. De onzekerheid over de begrotingscrisis in de Verenigde Staten kreeg uiteindelijk de overhand.

De Dow-Jonesindex sloot 2,99 punten lager op 13.245,45 punten. De brede S&P 500 klom een fractie tot 1428,49 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 3013,81 punten.

Euro

De Europese beurzen deden het woensdag kalm aan. Beleggers waren vooral in afwachting van het rentebesluit in de Verenigde Staten. De AEX-index in Amsterdam won 0,1 procent tot 344,35 punten. De MidKap-index klom 0,2 procent tot 530,62 punten. De graadmeters in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. De beurs in Parijs eindigde vrijwel onveranderd.

De euro was donderdag voor aanvang van de aandelenhandel 1,3091 dollar waard, tegen 1,3039 dollar aan het eind van de Europese beurshandel woensdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 86,56 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper.