FC Twente krimpt in

Zoals gepland vertrekt ook Dedryck Boyata na een half jaar weer bij FC Twente. De Belgische verdediger was voor een half jaar gehuurd van Manchester City. FC Twente had de mogelijkheid hem voor nog een half seizoen te huren, maar ziet daarvan af. Het tussentijds terughalen van Joshua John, die het als huurling uitstekend doet bij het Deense FC Nordsjaelland, is geen optie. John is voor een heel seizoen verhuurd aan de regerende Deense kampioen en wil zelf ook de competitie afmaken bij de Deense club.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik