Lochte klopt Biedermann op WK

Later op de avond maakte Lochte deel uit van het Amerikaanse kwartet dat de 4 x 100 vrij won in 3.08,40. Het waren voor de 28-jarige Lochte wereldtitel nummer 15 en 16 in het 25-meterbad. Tijdens de WK van 2010 in Dubai was hij goed voor zes wereldtitels.

Met de langebaan meegerekend heeft de alleskunner uit Canandaigua inmiddels 28 stuks WK-goud in de kast hangen. In Londen was hij goed voor twee olympische titels.