Grondstoffen mogen in de portefeuille niet ontbreken

Een goede reden om juist nu grondstoffen in de portefeuille toe te voegen, of uit te breiden, zijn de voortdurende monetaire verruimingen van de centrale banken. De schulden van veel westerse landen zullen leiden tot inflatie en aandelen zullen minder waard worden. Investeren in grondstoffen zorgt niet alleen voor bescherming tegen inflatie, de spreiding verlaagt ook het risico van uw portefeuille. Of kun je desondanks grondstoffen beter links laten liggen? Grondstofprijzen zijn immers sterk afhankelijk van de wereldeconomie. Gaat het beter met de wereldeconomie, dan stijgen de grondstofprijzen mee. Gaat het slechter, dan worden ook grondstoffen minder waard. De crisis is voorlopig nog niet ten einde en daar hebben ook opkomende landen als China en India of gronstofrijke landen veel van. De vooruitzichten zijn zo positief dus niet, dan kun je het net zo goed bij bekend terrein houden: aandelen. Heeft u grondstoffen in uw portefeuille opgenomen? Of wilt u dit beslist niet? Wij lezen graag uw mening op ons forum!

