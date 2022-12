Man die in het Duitse Oberkirchberg tienermeisje (14) doodstak zou 27-jarige Eritrese asielzoeker zijn

De meisjes liepen door het kleine dorpje, onderdeel van Illerkirchberg, naar een bushalte om naar school te gaan toen de man aan kwam rennen en ze aanviel met een mes. Het 14-jarige meisje werd ter plekke gereanimeerd, maar zij overleed later in het ziekenhuis. Het 13-jarige meisje ernstige verwondingen op. Na de aanval rende de dader een asielopvang in. De politie omsingelde het pand en heeft er drie mensen aangehouden, onder wie de verdachte. Over zijn motief is nog niets bekend, evenmin of hij in het pand woonde en of hij de meisjes kende.

Het is ook niet bekendgemaakt waarom er naast de verdachte nog twee mensen in de woning zijn aangehouden. De burgemeester van de getroffen gemeente heeft gezegd diep geschokt te zijn en alles te willen doen om de slachtoffers en hun familieleden bij te staan.