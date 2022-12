Man in Duits dorpje steekt twee meisjes neer en vlucht appartementencomplex in

Omstanders hebben snel de hulpdiensten gebeld, die massaal uitrukten. De slachtoffers zijn zwaar, maar niet levensgevaarlijk, gewond in een ziekenhuis opgenomen. Nadat de man het gebouw was ingevlucht, heeft de politie het gebouw omsingeld. Uiteindelijk hebben ze de drie aanwezigen, inclusief de verdachte, opgepakt.

Over het motief van de dader is niets bekend, evenmin of hij in het pand woonde en of hij de meisjes kende. Het is ook niet bekendgemaakt waarom er naast de verdachte nog twee mensen in de woning zijn aangehouden. De burgemeester van de getroffen gemeente heeft gezegd diep geschokt te zijn en alles te willen doen om de meisjes en hun familieleden bij te staan.