Man in Duits dorpje steekt twee meisjes neer en vlucht asielopvang in

Omstanders hebben snel de hulpdiensten gebeld, die massaal uitrukten. De twee meisjes zijn zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de man het gebouw ingevlucht was heeft de politie het gebouw omsingeld. Uiteindelijk hebben ze de drie aanwezigen, inclusief de verdachte, opgepakt. Over het motief is nog niets duidelijk. Het is ook niet bekend of de twee meisjes en de verdachte elkaar kenden. Het onderzoek loopt nog.