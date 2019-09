Bijna 3 miljoen Nederlanders wonen alleen

In bijna alle leeftijdsgroepen wonen mensen vaker alleen. Alleen zeventigers en tachtigers wonen juist minder vaak alleen, aldus het CBS. Dat komt doordat ouderen tegenwoordig minder vaak en pas op hogere leeftijd naar een zorginstelling verhuizen (waar ze niet als alleenwonend tellen). Verder stijgt de leeftijd waarop ouderen alleen achterblijven als hun partner overlijdt, doordat mensen langer leven.

Het aantal mensen dat alleen woont in Nederland, stijgt al sinds de jaren zeventig en dat blijft ook de komende jaren zo. In 2035 zullen 3,6 miljoen Nederlanders in hun eentje een huishouden vormen, ruim een half miljoen meer dan in 2018, verwacht het CBS.