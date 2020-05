’Kapper krijgt in 3 dagen net zo veel belletjes als normaal in hele maand’

Aan werk ook geen gebrek. „We zagen dat in drie dagen evenveel afspraken zijn gemaakt als normaal in een maand. Dat geeft wel aan dat de kappers platgebeld worden en helemaal vol zitten. Sommigen hebben hun openingstijden verruimd.”

De ANKO kan nog weinig zeggen over de ervaringen met de coronamaatregelen die alle kappers moeten naleven. Dat zijn onder meer: alleen knippen op afspraak, checken of een klant geen klachten heeft, bewaken van 1,5 meter afstand en vergaande hygiëne.

„We hebben een duidelijk protocol; er zijn zelfs drie momenten waarin ze de gezondheidscheck doen. We gaan ervan uit dat ze de richtlijnen volgen en niet het vertrouwen willen beschamen. We zullen zelf nog een onderzoek doen naar de ervaringen en bevindingen van de kappers, maar vooralsnog bemerken we dat ze vooral blij zijn dat ze weer kunnen knippen en scheren en omzet kunnen maken”, aldus de woordvoerster.