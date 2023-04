Hilariteit om ontvangst Macron en Von der Leyen bij Xi: wereldleiders aan enorme tafel

Het was Poetin die het afgelopen jaar in Moskou, vlak voor de grootscheepse inval in Oekraïne, Macron tegenover hem zette aan een opvallend grote tafel. Deze week was het de beurt aan de Chinese president Xi Jinping. Tijdens het bezoek van Macron en Von der Leyen ontmoette hij hen aan een wel erg grote tafel. De Franse president leek ook zeer oncomfortabel op een bureaustoel met wieltjes plaats te nemen.

De drie hielden overleg over de oorlog in Oekraïne en China’s relatie met Rusland. Peking heeft de invasie van de Russen in het buurland niet veroordeeld en doet gewoon nog zaken met Moskou, terwijl het Westen dat een doorn in het oog is.

Poetin staat erom bekend het afgelopen jaar in alle mogelijke omstandigheden afstand te houden van anderen. Daardoor zaten zijn bezoekers steeds aan een tafel die meterslang was waardoor het voor fotografen soms moeilijk was de president samen met zijn gast in beeld te brengen. Volgens de geruchten houdt de Russische president er een zeer geïsoleerd bestaan op na.