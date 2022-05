Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoorders in Tirana zitten in zak en as: ’Italianen speelden weer een vervelend spelletje’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Feyenoorders in Tirana zitten in zak en as na de nederlaag in de finale van de Conference League. Ze kunnen amper geloven dat hun club net naast de titel gegrepen heeft. ,,Die Italianen speelden weer een vervelend spelletje.”