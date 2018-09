Wereld veroordeelt arrestatie premier Mali

De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de arrestatie van Diarra, die korte tijd later aftrad met zijn kabinet. De Veiligheidsraad dreigde met sancties tegen degenen die stabiliteit in het land ondermijnen. VN-chef Ban Ki-moon toonde zich bezorgd over de onrust in het West-Afrikaanse land.

Ook het regionale samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen Ecowas keurde de arrestatie af. Volgens het blok hadden de militairen nooit actie mogen ondernemen tegen de overgangsregering van Diarra.

De Verenigde Staten noemde het gedwongen aftreden van Diarra een tegenslag voor het herstel van de democratie in Mali, dat lang één van de meest democratische landen in Afrika was.

In het noorden van Mali hebben Toearegrebellen, maar ook aan al-Qaeda gelieerde moslimfundamentalisten de macht gegrepen. De vrees bestaat dat Mali kan uitgroeien tot een 'mislukte staat' als Afghanistan, van waaruit extremisten opereren.