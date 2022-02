Zo verliep de helse avond in de Apple Store Amsterdam

Het was de ontknoping van een helse avond, die rond 17.40 uur begon met een melding bij de politie. Getuigen meldden dat er gelijk werd geschoten vanuit de winkel op de politie. De verdachte zou een bomvest dragen en twee wapens bij zich hebben, een handwapen en een automatisch vuurwapen.

De verdachte, die bij de politie bekend is in het kader van de wet wapen en munitie, zou daarna 200 miljoen euro aan crypto hebben geëist.

Een politiemacht werd op de been gebracht met meerdere helikopters, tientallen voertuigen, terreureenheden en zelfs het gespecialiseerde voertuig Bearcat.

Alle horeca, het Holland Casino en de Stadsschouwburg werden rondom het Leidseplein de uren erna ontruimd. Politiecommissaris Frank Paauw maakte bekend dat er in de loop van de avond 70 mensen werden bevrijd.

Rond half 9 stonden een tiental werknemers van de Apple Store, samen met een groep politieagenten bij het Vondelpark. Zij hadden zich via de trap aan de achterkant van het pand in veiligheid weten te brengen. Twee collega’s uit de winkel vertelden dat zij boven met meerderen aan het wachten waren, totdat zij een teken kregen dat zij weg mochten. Een van hen geëmotioneerd: „Voor dit soort ellende ben ik vertrokken uit Amerika. Daar heb ik het ook meegemaakt. Ik dacht, dit nooit meer. Nu zit ik er hier in Amsterdam middenin.”

De gijzelnemer heeft zijn arm over een schouder van de gegijzelde geslagen, tijdens een overval in de Apple Store op het Leidseplein. Ⓒ ANP

"Werknemers sloegen doodsangsten uit in de bezemkast"

Vier collega’s bleken achteraf ook nog urenlang in een bezemkast, vlakbij de gijzelnemer, te hebben gezeten. „Zij hebben doodsangsten uitgestaan”, vertelde de driehoek achteraf in een persconferentie. Alle betrokkenen, behalve de gijzelaar van wie de politie vermoedt dat hij alleen handelde, zijn fysiek ongedeerd gebleven.

De gijzeling kwam na half 11 tot een einde, nadat de politie met een robot een flesje water bij de deur liet bezorgen. Dat de gegijzelde klant de benen zou nemen had de politie niet verwacht, maar de antiterreureenheid DSI reageerde alert, door de achtervolgende gijzelnemer hard aan te rijden. De Amsterdammer is daarop zwaargewond met een ziekenauto naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft twee huiszoekingen in Amsterdam gedaan: een in de woning waar de verdachte staat ingeschreven en een in een woning waar hij vaak verbleef.