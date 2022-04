Eilandgevoel Britten zal nooit veranderen

Premium Binnenland

Vissers vangen bijzonder beeld in hun netten: ’We hoopten op een zeemeermin, maar dit is nog veel mooier’

Een massief houten beeld van nog onbekende herkomst. De vissers van de TX 1 moesten woensdag even goed kijken wat er in hun netten was beland. ,,We hoopten op een zeemeermin, maar een boegbeeld uit de Gouden Eeuw is nog veel mooier’’, zegt Cor Vonk, schipper en mede-eigenaar van de kotter.