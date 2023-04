Taakstraf van 120 uur voor agent die in Groningen ongeoorloofd hard reed en student aanreed

De politieman reed zonder licht- en geluidssignalen tussen de 110 en 115 kilometer per uur op de Friesestraatweg in Groningen. Zijn auto schepte de 22-jarige Remon, die met zijn fiets de weg overstak. De student overleefde ternauwernood en raakte blijvend verlamd aan een arm.

Veiligheid niet genoeg gewaarborgd

De taakstraf van 120 uur is hoger dan de 80 uur die was geëist door het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Groningen legde de agent ook, zoals was geëist, voorwaardelijk een ontzegging van de rijbevoegdheid op van 6 maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Volgens de rechter hield de agent zich niet aan de voorschriften. Grote haast was niet nodig en hij heeft de veiligheid van het verkeer niet goed genoeg gewaarborgd.

In een donkere woonwijk overschreed de agent met meer dan de toegestane 40 kilometer de geldende snelheid, zonder signalen. Hij heeft onvoorzichtig en onoplettend gereden, stelt de rechter. „U had anders moeten en kunnen handelen.”