Tweede verdachte moord Weert opgepakt

Dat maakte de politie bekend. Eerder al hield de politie een 28-jarige man uit Wessem aan. Het slachtoffer werd in de nacht van 5 op 6 november dood gevonden op de Willem de Zwijgerstraat bij een winkelcentrum in zijn woonplaats. Hij is volgens omwonenden doodgeschoten.

