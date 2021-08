Wat zag KLM-toestel daar vliegen?

,,Ik heb met de gezagvoerder gesproken. Hij heeft melding gemaakt van een ‘falling object’, uit veiligheidsoverwegingen. Misschien dat het object een gevaar kon vormen’’, laat een woordvoerster van KLM weten. Ze reageert daarmee op een opvallende melding waar Canadese media over schrijven.

De melding staat op de site van de Canadese overheid. Het Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS), bedoeld om incidenten in het luchtruim op een rijtje te zetten, maakt op 11 augustus van dit jaar een opvallende notitie. Op 30 juli maakten twee vliegtuigen melding van een incident bij de Atlantische Oceaan, iets voor twee uur ’s nachts. Een van die vliegtuigen was een Canadees legervliegtuig op weg naar Duitsland. De ander is KLM-vlucht KL618, op weg van Boston naar Schiphol.

,,Ze rapporteerden dat ze een helder, groen object zagen. Het vloog in een wolk, waarna het uit het zicht verdween”, aldus CADORS. Het fenomeen stoorde niemand, en alle opties worden opengehouden wat er nu werd gezien. Een weerballon? Een meteoor? Een raket, cirruswolken of een ufo?

Ook KLM weet het niet. ,,Ik heb geen idee wat het was”, aldus de woordvoerster, die de gemoederen wel enigszins wil sussen. De gezagvoerder deed de melding vanuit plichtsbesef, niet omdat hij het idee had dat hij marsmannetjes zag landen.

Rapport

Unidentified flying objects zijn hoe dan ook weer ‘hot items’. Afgelopen juni kwam het Amerikaanse ministerie van Defensie met een uitgebreid rapport over deze ufo’s. Al hebben officiële bronnen het liever over uap’s; unidentified aereal phenomena. Van liefst 143 dingen die men zag vliegen sinds 2004 weet men niet wat het is. De waarnemingen „ontberen waarschijnlijk een enkele verklaring.” De inlichtingendiensten erkennen momenteel over onvoldoende informatie te beschikken „om de gedocumenteerde incidenten toe te kunnen schrijven aan specifieke verklaringen’’, vermeldde het rapport.

Bovendien nam het aantal waarnemingen van onverklaarbare, vliegende objecten toe. De objecten lijken bovendien dingen uit te halen, die wij technologisch helemaal niet voor mogelijk zouden houden. Zo scheerden door gevechtsvliegers waargenomen uap’s snoeihard tegen de wind in, doken ze in het water, versnelden ze met ongekende kracht en lieten ze geen zichtbare uitlaatgassen achter.

Mogelijk, zo stellen de opstellers van het Amerikaanse rapport, is een deel van de waarnemingen te verklaren door testen met hypersone drones van andere mogendheden. Maar, zo stelden media vast na publicatie, ook een buitenaardse oorsprong wordt niet uitgesloten.

In Canadese media wordt in dit geval wel degelijk gespeculeerd over een buitenaardse oorsprong, maar dan van een stenen variant. Mogelijk zagen de piloten van de vliegtuigen een meteoriet, wordt al geopperd. De meteorenzwerm Perseïden, die deze week op zijn hoogtepunt was, kon ook toen al zorgen voor enkele vallende sterren.