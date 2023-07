De hoogste vlaggenmast van Europa staat voortaan in Bulgarije (maar niet iedereen is er blij mee)

De immense vlag van 1.110 vierkante meter, die symbool staat voor het Bulgaarse grondgebied van 111.000 vierkante kilometer, werd vorige week in een bosweide in het Rhodopegebergte ingehuldigd. De vlag hangt aan een mast van maar liefst 111 meter hoog en is daarmee de hoogste vlaggenmast van Europa. Tot voor kort was het Finland dat de hoogste mast had met eentje van 100 meter hoog.

Ⓒ AP

„Dit zal de Bulgaren niet rijker maken, maar het zal de mensen wel opvrolijken”, zei Simeon Karakolev (45), de organisator van een jaarlijks folklorefestival op de locatie onder de top van Rozhen, wiens stichting achter het project staat. Karakolev zamelde 500.000 euro aan donaties in voor de mast.

Een campagne die al snel bespot werd op sociale media. Want Bulgarije met een hoge emigratiegraad, een afbrokkelend gezondheidssysteem en vele politieke problemen. Volgens velen heeft het land „meer dringende zorgen dan het inzamelen van geld voor de vlaggenmast.”