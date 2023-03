Chocoladefabriek in VS ontploft, 3 doden en 4 vermisten

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben reddingswerkers een vrouw onder het puin van het verwoeste fabriekscomplex in West Reading gehaald. De medewerkster werkte op de tweede verdieping en werd in de kelder teruggevonden. Ze is naar het ziekenhuis vervoerd, het is niet bekend hoe ze eraan toe is. Haar redding biedt volgens politiechef Wayne Holben hoop op het vinden van nog meer overlevenden door reddingswerkers die onder het puin zoeken naar slachtoffers. Ze maken daarbij onder meer gebruik van speurhonden.

Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door een gaslek, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De chocoladefabriek is in 1948 opgericht en biedt werk aan ongeveer 850 mensen. Daarmee is de onderneming de grootste werkgever in het plaatsje dat ruim 4000 inwoners telt.