Vermiste Amsterdamse kat pakt veerboot Terschelling

„Wie is zijn of haar baasje?”, schreef de rederij in een oproep op Facebook. Mensen hadden de kat eerder over het dek zien rennen op Terschelling. Het dier verstopte zichzelf uiteindelijk onder de motorkap van een van de auto’s, zo meldt De Leeuwarder Courant. „De kat kan vanuit Terschelling of Harlingen komen”, meldde Doeksen afgelopen zaterdag nog. Maar de zoektocht nam een andere wending. Want wat bleek: Poelie kwam van véél verder.

’Katten zijn eikels soms’

„Een collega was de kat kwijt. Die blijkt nu teruggevonden, op het dek van de veerboot van Harlingen en Terschelling. Ze woont in Amsterdam. Katten zijn echt zulke eikels soms”, meldt redacteur Rianne Meijer van LINDA op Twitter.

Medewerkers van dierenambulance De Waadhoeke vingen Poelie op en brachten hem naar stichting Dierenopvang De Wissel in Leeuwarden. Posts op sociale media van zowel rederij Doeksen als De Waadhoeke over het dier gingen vervolgens viraal. Helemaal toen er meer duidelijk werd over de opmerkelijke reis.

Volgens de eigenaar liftte de avontuurlijke Poelie vermoedelijk per auto of vrachtwagen richting het Waddeneiland.