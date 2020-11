Olifanten plaag op vuilstort: ’Ze blijven hier dag en nacht hangen’

Elke dag trekken grote groepen olifanten uit de bossen het vuil in, op zoek naar voedselresten van mensen. De tussen het afval struinende beesten krijgen daarbij ook veel plastic binnen, dikwijls met fatale gevolgen. Het plastic hoopt zich op in de dieren, waardoor ze een langzame dood sterven. In 2019 zouden op die manier maarliefst 361 olifanten aan hun einde zijn gekomen.

Eerder zijn er elektrische hekken geplaatst, maar de olifanten weten daar telkens doorheen te breken. Op en rond de vuilstort kwam het ook regelmatig tot confrontaties tussen de dieren en mensen. „Ze blijven hier tegenwoordig dag en nacht hangen. Het wordt steeds erger. Ze lopen het dorp in en zorgen voor schade aan onze huizen en gewassen. We moeten een oplossing zien te vinden, want olifanten zijn een belangrijk nationaal symbool”, aldus een lokale bestuurder.

De beesten trekken uit een nabijgelegen natuurgebied het vuil in. Ⓒ Reuters

De drie grote stortplaatsen liggen vlak naast een beschermd natuurgebied, waardoor de olifanten de plek goed weten te vinden.

Sri Lanka, een land met 22 miljoen inwoners, heeft een populatie van zo’n 7500 olifanten. De beesten trekken veel toeristen naar religieuze en culturele evenementen.