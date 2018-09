ABP schikt met JPMorgan over foute hypotheken

ABP belegde voor de kredietcrisis in obligaties die gekoppeld waren aan hypotheken van Amerikaanse huizenbezitters. Volgens het fonds werd het hierbij verkeerd voorgelicht over de kredietwaardigheid ervan. De rommelhypotheken waren risicovoller dan de bank had doen voorkomen en ook minder waard, aldus ABP. Het pensioenfonds heeft daardoor op de aankoop verlies geleden.

Door de schikking zal JPMorgan Chase een vergoeding betalen voor door ABP geleden schade. Hoe hoog die vergoeding precies is, mag volgens de overeenkomst niet naar buiten worden gebracht. De Amerikaanse bank blijft de claims van ABP ontkennen.