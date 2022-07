1500 mensen dansen Rueda de Casino op stationsplein Rotterdam

De NS organiseerde dezelfde activiteit drie jaar geleden. Toen dansten 1438 mensen de Cubaanse groepsdans. Daarmee werd al het officiële record van Tenerife met 1291 dansers verbroken, aldus de woordvoerder. Net als in 2019 was ook de huidige recordpoging geen officiële voor het Guinness Book of Records. „Dan moet je aan veel strenge eisen voldoen.”

Toch wilde de NS in samenwerking met de 35e editie van de Straatparade van het Zomercarnaval in Rotterdam, nog eens proberen een nieuw officieus record neer te zetten. Dat is gelukt: 1523 deelnemers haalden een bandje bij de organisatie en dansten met duo’s in cirkels, waarbij de partners worden doorgegeven. „Hartstikke leuk, het Zomercarnaval is een vrolijke gebeurtenis, dus het was leuk om dit op het plein voor het station te doen.”

Ⓒ MediaTV

Ⓒ MediaTV

Ⓒ VR Press

Ⓒ VR Press