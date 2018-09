'Nederland niet meer de beste met water'

Dat staat in het Wetlandrapport dat Vogelbescherming Nederland dinsdag presenteert. Vogel- en natuurbeschermingsorganisaties beschrijven in het rapport elke 4 jaar de stand van zaken in de 71 natte natuurgebieden (wetlands) die Nederland telt.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet de waterkwaliteit in alle landen in 2015 aan minimumnormen voldoen. Nederland gaat dat, net als de meeste andere landen, niet halen en heeft uitstel gevraagd tot 2027. Maar de opstellers van het rapport waarschuwen dat dat voor zeker 30 watergebieden te laat is. Als er niet snel iets wordt gedaan aan de waterkwaliteit is de schade over 10 jaar onherstelbaar, zeggen zij. De forse bezuinigingen op natuurbeleid in de komende jaren doen volgens hen het ergste vrezen.

In Nederland is waterbeheer ondergebracht bij twee ministeries. Dat leidt tot „bestuurlijk gehakketak”, staat in het rapport, waarmee Nederland in Europees verband veel goodwill heeft verspeeld. Voorbeelden zijn de eindeloos voortslepende discussies over het Kierbesluit en de Hedwigepolder. „Dat is niet slim, want Nederland blijft toch het afvoerputje van Europa, waar alle grote rivieren uitmonden. Als we de zaken zelf niet op orde hebben, kunnen we andere landen niet aanspreken.”

In de wetlands is verdroging op dit moment het grootste probleem. Om dat op te lossen, moet water worden ingelaten, maar dat water is niet schoon genoeg. Tal van waterschappen experimenteren met oplossingen, zoals het inzetten van kroos voor waterzuivering, het omleiden van vervuild landbouwwater en het aanplanten van meer vegetatie in de sloot. „Natuurlijk waar het kan, techniek waar het moet, dat zal de toekomst zijn”, aldus de natuurorganisaties.