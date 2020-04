‘Corona-complotdenkers hinderlijk en beschamend’

In de podcast Het land van Wierd Duk worden complotdenkers in tijden van corona met de grond gelijk gemaakt. De Telegraafverslaggever vindt het hinderlijk en beschamend dat deze groepen de wildste theorieën over het virus de wereld in helpen. Voor Duk zelf geldt dat hij zich nu minder veilig voelt dan in oorlogsgebied. We strijden tegen een onzichtbare vijand, niemand weet wie het virus met zich meedraagt.