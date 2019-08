21-jarige naar rechter voor identiteit donorvader

Volgens de krant is het voor zover bekend de eerste keer dat een donorkind via de rechter achter de identiteit van een ’bekende’ donor probeert te komen. Eerder spande een groep donorkinderen al met succes een zaak aan tegen vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Uit de dna-test waarmee de rechter instemde, bleek dat Karbaat zeker 49 donorkinderen met zijn eigen zaad had verwekt.

De 21-jarige Maria probeert al twee jaar lang meer te weten te komen over K34. Toen Maria en haar moeder in 2017 contact zochten met Rijnstate, kregen ze te horen dat K34 alsnog voor anonimiteit had gekozen.