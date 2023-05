Aantal slachtoffers door explosie Ratingen naar boven bijgesteld

Eerder werd melding gemaakt van minstens twaalf gewonde hulpverleners.

De explosie vond plaats nadat de politie en brandweer naar de woning waren uitgerukt vanwege een melding over een persoon die vermoedelijk hulp nodig had. De politie zegt dat de brandweer de deur van het appartement probeerde te openen en dat die deur vervolgens plots werd geopend door een man. Direct daarna volgde door onbekende oorzaak een explosie en brak er brand uit.

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

In dezelfde woning werd het lichaam van een vrouw gevonden. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De identiteit van de persoon is nog niet bekend. Diverse Duitse media schrijven dat het lichaam al enige tijd in het appartement lag. De opgepakte man deelde de woning volgens de autoriteiten met zijn moeder.

Knallen

Na de eerste explosie werden nog meerdere kleine knallen gehoord. Die zouden afkomstig zijn van een speciale eenheid van de politie, volgens een verslaggever van de krant Bild. Onderdeel van die speciale eenheid waren scherpschutters die op andere flats lagen met hun vizier gericht op de betreffende woning.

Een verslaggever van de regionale krant de Rheinische Post zegt dat de moeder en zoon geen bekenden zijn in de buurt, waar iedereen elkaar verder kent. Ratingen ligt in de buurt van Düsseldorf in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.