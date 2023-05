Politie: explosie Ratingen was gerichte aanval op hulpdiensten

Duitse media melden dat negen medewerkers ernstige verwondingen hebben opgelopen. De toestand van vijf van hen is kritiek. Sommige slachtoffers hebben brandwonden op meer dan 40 procent van hun lichaam. Een deel van de hulpverleners is in een kunstmatige coma gebracht.

De brandweer en politie waren na een melding uitgerukt naar een woning in het appartementencomplex. Toen zij binnen probeerden te komen, opende een 57-jarige bewoner de deur. Hij stak een omhulsel met daarin brandbare vloeistoffen in brand en gooide dit naar de hulpdiensten. „De hulpdiensten, zelf in brand, verlieten toen de locatie”, aldus de politie.

Tekst gaat verder onder foto’s

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

De man werd later aangehouden. Hij wordt verdacht van negen pogingen tot moord. De verdachte werd al gezocht door de politie, maar volgens een woordvoerder laten politiegegevens over de man „niets relevants en niets vergelijkbaars” zien. Zijn motief is niet bekend. Dat wordt onderzocht.

Het onderzoek richt zich ook op het lichaam dat in de woning is gevonden. De vrouw was al enige tijd dood. Het gaat volgens Duitse media om de moeder van de verdachte, maar die informatie is niet bevestigd. Vrijdag werd bekend dat in hetzelfde gebouw, in een ander appartement, een lichaam is gevonden van een zorgbehoevende man. Het is niet duidelijk of zijn dood gelinkt kan worden aan de explosie of de operatie van de hulpdiensten.