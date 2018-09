Koepel wil parlementaire enquête pensioengeld

Eind vorige maand maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bekend dat vijf pensioenfondsen tussen 1985 en 2005 netto 1 miljard euro hebben teruggestort naar de werkgevers. Dat bleek uit onderzoek dat op verzoek van de Kamer was gedaan.

Volgens de staatssecretaris was het niet mogelijk alle informatie bij de fondsen boven tafel te krijgen, onder meer omdat sommige fondsen in andere zijn opgegaan. Verder was niet gebleken dat de terugstortingen, die plaatsvonden in een tijd dat de fondsen nog goed bij kas zaten, in strijd waren met wettelijke regels, aldus de staatssecretaris.

KNVG-voorzitter en oud-staatssecretaris van Financiën Martin van Rooijen vindt de opmerking van Klijnsma dat gegevens niet meer te achterhalen zijn ,,ongeloofwaardig’’. ,,Je zet een paar werkstudenten op jaarverslagen van pensioenfondsen en bedrijven en je hebt het zo boven water'', stelt hij.

De koepel, die een half jaar bestaat, heeft bijna 100.000 leden. Het voorstel komt aan de vooravond van de behandeling in de Kamer van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.