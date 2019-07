Miljardair VS opgepakt voor uitbuiting meisjes

Epstein zit in bewaring. Ⓒ AP

TETERBORO - De Amerikaanse politie heeft miljardair Jeffrey Epstein in New Jersey opgepakt. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes, jaren terug. Epstein, die in het verleden al beschuldigd werd van het lastigvallen van meisjes, werd op het vliegveld van Teterboro gearresteerd, waar hij een privé-vliegtuig heeft staan.