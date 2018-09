Weekwinst AEX houdt stand

De hoofdgraadmeter AEX sloot uiteindelijk 0,1%hoger op 342,91 punten. De Midkap-index ging echter 1,2% omlaag tot 527,40 punten. Zoals gezegd: veroorzaakt door de flinke dalingen van zwaargewichten Imtech en Vopak.

Elders in Europa was de stemming licht positief. Zowel Frankfurt als Parijs won 0,2%.

Op Wall Street stonden de Dow Jones en de Nasdaq 0,2 en 0,6% hoger.

De financiële markten vrezen dat Italië weer een groot probleemland binnen de eurozone wordt, nadat premier Monti zijn vertrek had aangekondigd. De rente op tienjarige Italiaanse staatsobligaties steeg 36 basispunten tot 4,9%. De problemen in Italië hadden ook hun weerslag op de Spaanse rente die 17 basispunten steeg tot 5,6%.

Beleggers kregen in de ochtend verder te maken met een aantal tegenvallende macrocijfers uit Azië. Zo maakte de Japanse overheid bekend dat de economie van het land in het derde kwartaal is gekrompen. Het Chinese handelsoverschot bleek in november flink gedaald ten opzichte van oktober vanwege een zwakke vraag vanuit het buitenland.

Handelaar Laurens Maartens van Saxo Bank was niet onder de indruk van het ochtendverlies op het Damrak. "We leverden aanvankelijk iets in vandaag, maar als je dat afzet tegen de winst van vorige week is er weinig aan de hand. We bivakkeren nog steeds rond het hoogste niveau van dit jaar."

Volgens Maartens zit een eindejaarsrally richting de 350 punten er niet in. "Het wordt een stoelendans rond het huidige niveau. Ik verwacht geen cruciale beslissingen van beleidsmakers de komende weken en ook de macrocijfers zullen weinig effect hebben op het sentiment."

Corné van Zeijl (SNS Asset Management) kijkt met veel genoegen terug op de afgelopen beursweek. "Wel moet ik zeggen dat er ten opzichte van een maand geleden bar weinig is veranderd als je kijkt naar dossiers als de ´fiscal cliff´, Spanje en Griekenland."

Dat beleggers niet heel negatief reageren op de problemen in Italië nu, zegt wat van Zeijl betreft genoeg.

In de AEX behoorden de financials tot de grootste verliezers, al stonden zij er wat minder beroerd voor dan eerder op de dag. ING daalde 1,4% naar €7,11. Aegon zakte 1,2% naar €4,56.

Air France KLM maakte bekend dat het kostenbesparingsprogramma leidt tot een operationele marge van 6 tot 8% in 2015. Het concern stond een groot deel van de dag in de min, maar sloot uiteindelijk 0,2% hoger op €7,12.

De cyclische staalfondsen presteerden verdeeld. Aperam ging 0,5% omlaag naar €11,85. ArcelorMittal noteerde juist 0,8% hoger op €12,27.

Bij de andere winnaars was KPN in trek met een plus van 1,7% op €4,57. PostNL sloot ook hoger, 0,9% op €2,70. Fugro behoorde ook tot de top 3: 1,1% winst op €46,37.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Imtech flinke klappen. De technisch dienstverlener heeft bewust een valse jaarrekening opgesteld die als bewijs moest dienen in een rechtszaak tegen de oud-directeur van een dochterbedrijf. Accountant KPMG gaf een controleverklaring voor die valse jaarrekening af. Imtech verloor 4,4% op €17,25.

Tankopslagbedrijf Vopak daalde ook 4,4%, naar €54,70. Volgens Van Zeijl ingegeven door een adviesverlaging van Kepler. SNS Reaal duikelde 2,4% naar €1,12. Heijmans ging 1,6% omlaag naar €6,87.

Wessanen was een positieve uitschieter. Het bedrijf won 1,4% op €2,45. Volgens handelaar Maartens is de winst onder meer te danken aan de prestaties van de voedingssector in Europa. Uitzender USG People scoorde ook goed, met een winst van 1,3% op €5,76.