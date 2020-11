Man zaagt ’s nachts boom om in Purmerend

Ⓒ ANP/HH

PURMEREND - De politie heeft zondagochtend vroeg een 45-jarige man opgepakt in Purmerend die daar bomen aan het omzagen was. Een vrouw werd rond 5.00 uur wakker van zaaggeluiden aan de Gebroeders Conijnstraat. Met haar hond ging ze naar buiten en zag daar een man die net met een kapzaag een boom had omgezaagd. Hij had ook nog een kettingzaag bij zich.