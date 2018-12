'EU moet weer symbool van hoop worden'

De Belg Van Rompuy zei dat Europa een erg moeilijke tijd doormaakt, maar hij is ervan overtuigd dat de unie zal slagen. „We zullen uit de onzekerheid en uit de recessie sterker dan ooit naar voren komen.”

De EU telt inmiddels 27 lidstaten met samen een half miljard inwoners. De bruto binnenlandse producten bij elkaar opgeteld is de EU goed voor het grootste bbp ter wereld. De huidige unie is vastgelegd in het Verdrag van Maastricht van 1993. De 'wieg' van de unie was het verdrag voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal dat in 1952 van kracht werd en waarmee België, Duitsland Frankrijk, Italië, Luxemburg, Frankrijk en Nederland gingen samenwerken.

Noorwegen is overigens geen EU-lid.