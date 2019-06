Ankie Broekers-Knol nieuwe staatssecretaris Asiel

Deze dinsdag nam Broekers-Knol (72) afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer. In haar toespraak leek ze al te zinspelen op een spoedige terugkeer in de politieke arena. „We’ll meet again”, zo besloot ze haar speech. Weinigen konden vermoeden dat de terugkeer zó snel zou zijn.

De VVD’er was vanaf oktober 2001 lid van de Eerste Kamer, waar zij sinds 2 juli 2013 voorzitter was. Ze studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar zij vanaf 1971 tot haar pensioen in 2012 wetenschappelijk medewerker en universitair docent was. Ze was tevens directeur van Moot Court, de oefenrechtbank voor studenten. Ze begon haar politieke carrière in 1986, als VVD- gemeenteraadslid in Bloemendaal.

Wat partijdiscipline betreft liep de politica niet altijd in de pas. Vorig jaar stemde ze als enige van haar fractie in de Eerste Kamer tegen het initiatiefwetsvoorstel van D66-leider Jetten om de benoeming van burgemeesters uit de grondwet te halen. Zij zag het opstapje naar de gekozen burgemeester niet zitten. Ook was ze duidelijk over wie volgens haar Mark Rutte moet opvolgen als hij niet meer de partijleider is. Niet kroonprins Klaas Dijkhoff, maar oud-minister Edith Schippers is daarvoor de geschikte kandidaat, zei ze tegenover De Telegraaf. De ’klimaattafels’ waar het klimaatakkoord werd voorgekookt, noemde ze ’in strijd met ons democratisch bestel’.

Premier

Van haar politieke ambities maakte ze geen geheim. In een afscheidsinterview met Trouw, zei ze onomwonden: „Ze vragen me geregeld. Maar ik zou graag nog een grote klus doen. Minister-president, waarom niet? Ik heb nog energie genoeg.”

Het leek er echter op dat Broekers-Knol door haar partij met pensioen werd gestuurd, aangezien haar geen verlenging van haar termijn werd gegund in de Eerste Kamer, waar ze de voorzittershamer met straffe hand had gehanteerd. Zelfs een pleidooi van ereleden mocht niet baten. Nu haalt partijleider Mark Rutte haar terug op een voor het VVD-profiel belangrijke post.

Lastige taak

Als staatssecretaris van Asiel krijgt Broekers-Knol geen gemakkelijke taak. Hoewel haar partij zich profileert als streng en rechtvaardig, vraagt het linkerdeel van de coalitie (D66 en ChristenUnie) om een zachte hand. Onder haar voorganger Harbers zag de VVD zich al genoodzaakt in te stemmen met een pardonregeling voor zo’n duizend afgewezen asielkinderen. In ruil daarvoor werd de zogeheten discretionaire bevoegdheid om bij schrijnende gevallen met de hand over het hart te strijken, verplaatst van de staatssecretaris naar de directeur van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

Daarmee zullen de incidenten met zielige gevallen die net buiten de boot vallen geenszins voorbij zijn, voorspellen ingewijden al. Ook criminaliteit van asielzoekers uit veilige landen, het haperende uitzetbeleid en het vastzittende migratiedebat in de EU zullen haar kopzorgen bezorgen.

Bekijk ook: VVD wil nu zuinig zijn op talent

Bekijk ook: Er is iets aan de hand in de VVD