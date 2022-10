Rotterdamse bibliotheken platgelegd door cyberaanval

De grote computerstoring waardoor computers en wifi niet meer werken is het gevolg van een cyberaanval stelt de bibliotheek. „Het is nog onduidelijk welke systemen getroffen zijn en of er mogelijk gegevens gestolen zijn”, laat de bieb weten. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De meeste vestigingen, waaronder de Centrale bibliotheek, zijn nog open. Alleen kunnen mensen er niet terecht om spullen te lenen, enkel om in te leveren, te studeren of er de krant te lezen. Voor het einde van de week hoopt de bibliotheek ’de omvang van de cyberaanval en de gevolgen daarvan in beeld te hebben’.