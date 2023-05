Man (74) ’zeer gewelddadig’ beroofd van auto in Den Haag

DEN HAAG - Aan de Santiagosingel in de Haagse wijk Wateringse Veld is maandagmiddag een man (74) op „een zeer gewelddadige” manier bestolen van zijn auto, meldt de politie. Tijdens de overval door twee mannen is meerdere keren geschoten en de bestuurder werd hardhandig uit zijn auto getrokken. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerder is in de lucht geschoten en kwam een kogel terecht in een andere auto.