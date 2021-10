Amateurduiker trekt 900 jaar oud zwaard uit zeebodem

Het zwaard is zeker een meter lang en werd gevonden in de zee bij de plaats Haifa, in het noorden van het land. Experts denken dat het zwaard, dat begroeid was met allerlei schelpdieren en algen, aan het licht is gekomen doordat zand door stromingen is verplaatst. Het zwaar zal worden schoongemaakt om vervolgens tentoongesteld te worden.

De duiker leverde de vondst in bij de autoriteiten die archeologische vondsten uit de Israelische bodem beheren. Katzin ontving in ruil een ’brevet van goed burgerschap’.

In het kustgebied waar het zwaard werd gevonden, zochten kruisvaarders in de eeuwen na het jaar 1100 met hun schepen beschutting tegen stormen. De schepen die hier voor anker gingen hebben in de loop van de eeuwen veel archeologische schatten achtergelaten. Volgens experts zijn er stenen verwerkt in het zwaard, waardoor het erg zwaar is. De eigenaar van het zwaard moet zeer sterk zijn geweest.

Lees verder onder de foto

Over de waarde van de vondst durven kenners geen uitspraken te doen. De waarde zal mede afhangen van hoe de schoonmaak verloopt. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat het zwaard in uitstekende conditie verkeert.

De duiker maakte onderwaterbeelden van de vondst: