Langste glijbaan aan boord ter wereld

Deze langste on board single slide glijbaan, 'Vertigo' genaamd, is onderdeel van het ‘Doremi Castle Aqua Park’ waar alles in het teken staat van waterfun voor het hele gezin.

Deze glijbaan is alleen geschikt voor echte durfals. De glijbaan gaat namelijk gedeeltelijk buiten het schip om en sommige stukken van de 'ride' gaat via doorzichtige stukken buis, waardoor je letterlijk ervaart hoe het is om op 13 meter hoogte boven zee van de glijbaan te zoeven. De MSC Preziosa, het laatste schip uit de MSC Fantasia klasse wordt op 23 maart in Genua gedoopt.