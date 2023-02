VS: drie neergeschoten objecten onschadelijk

De objecten waren „niet gebonden aan een buitenlandse regering” en hadden geen spionagefunctie, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Eerder was al gezegd dat er geen band is met aliens of andere buitenaardse activiteit.

Bekijk ook: Amerikanen schieten opnieuw voorwerp uit de lucht

De verklaringen volgen op het spraakmakende incident met een grote Chinese ballon, die ruim een week geleden werd neergehaald. Volgens de Amerikanen was het een spionageballon, volgens de Chinezen een uit de koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger heeft inmiddels een aanzienlijk deel van de apparatuur die aan de ballon hing uit de Atlantische Oceaan gevist.