Onderzoek: omicron ontziet de longen en is daarom milder

Omicron leidde bij muizen en hamsters vooral tot infecties in de neus, keel en luchtpijp, schrijft de krant. De schade aan longen viel mee, terwijl eerdere varianten daar nog veel schade konden aanrichten. Dat leidde onder meer tot ademhalingsproblemen.

Proefdieren met omicron hadden minder longschade, minder gewichtsverlies en betere overlevingskansen. Japanse en Amerikaanse onderzoekers zouden in het bijzonder onder de indruk zijn geweest van de positieve resultaten op goudhamsters. Die konden nog ernstig ziek worden van voorgaande coronavarianten.

Ook uit andere recente studies komt het beeld naar voren dat omicron milder lijkt te zijn dan de voorgaande delta-variant. Zo keken experts in Hongkong naar monsters die tijdens operaties waren genomen in menselijke luchtwegen. In 12 van die monsters groeide omicron minder snel dan delta en andere varianten.

Verspreiding

Dergelijke onderzoeken geven een beter beeld van de impact van de grootschalige verspreiding van omicron. Die variant is vorige maand ontdekt in Zuid-Afrika. Omicron bleek zeer besmettelijk te zijn en verspreidde zich snel over de wereld. Er waren al onderzoeken gepubliceerd die deden vermoeden dat de nieuwe variant leidt tot minder ziekenhuisopnames, maar experts plaatsten daar kanttekeningen bij.

Zo raakten in eerste instantie veel jongeren besmet en die worden minder snel ernstig ziek. Ook zijn veel besmettingen gemeld bij mensen die al immuniteit hadden opgebouwd na een eerdere coronabesmetting of door een vaccinatie. Ook die groep loopt doorgaans minder risico dan bijvoorbeeld ongevaccineerde ouderen.

Het blijft volgens de krant nog wel onduidelijk waarom de variant zich zo snel kan verspreiden. Veel Europese landen hebben recentelijk weer recordaantallen coronabesmettingen vastgesteld.