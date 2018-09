McClaren weet wat er mis is

McClaren bekende dat hij na 20 minuten al wist dat zijn ploeg onderuit zou gaan. „Eigenlijk verloren we in die fase de wedstrijd al. Het was ongelooflijk dat we die eerste 20 minuten overleefden. Daarna gingen we wel voetballen, maar we waren niet koel genoeg in het afmaken van de kansen. We hadden drie of vier spelers die niet top waren, maar in zulke topwedstrijden moet je allemaal top zijn.”

