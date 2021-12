Podcast met Wierd Duk ‘Hoe gaat nieuw kabinet verloren vertrouwen herwinnen?’

Hebben buitenlanders een scherpere blik op ons land dan wij Nederlanders? De correspondent van de gerespecteerde Süddeutsche Zeitung verbaast zich in een officieel commentaar dat Mark Rutte ondanks alle schandalen toch weer een nieuw kabinet gaat leiden: ‘Er is geen twijfel mogelijk, Rutte had moeten vertrekken’. ,,’Hoe vinden jullie zelf dat het gaat?’ is eigenlijk de enige vraag die je aan de vier coalitiepartners moet stellen”, reageert verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. ,,De politieke cultuur in Nederland is immers dramatisch beschadigd.”